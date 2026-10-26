Il Milan sogna il colpo di mercato: Bruno Fernandes in rottura con il Manchester United. Ecco il punto

Tensione a Manchester tra clausole elevate e l’ipotesi di una rottura anticipata già nel mercato di gennaio: il Milan osserva interessato

Piove sul bagnato in casa Manchester United. Non bastassero i pessimi risultati – arrivati a un bilancio sconfortante di cinque sconfitte e tre pareggi nelle ultime otto gare disputate tra Premier League, Champions League e FA Cup – e la situazione del tecnico Michael Carrick sempre più a rischio, ora è scoppiato anche il fragoroso caso Bruno Fernandes. Il capitano è rimasto a guardare in panchina la disfatta dei suoi a Old Trafford, nel weekend, contro il Bournemouth, una decisione arrivata dopo le parole di critica espresse dal portoghese in seguito alla figuraccia rimediata contro il Como.

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La rottura con il club appare ormai evidente, alimentando una suggestione di mercato nata in Inghilterra già durante l’estate. Tuttavia, i costi dell’operazione restano elevati: nel contratto del calciatore esiste infatti una clausola per i club stranieri da quasi 65 milioni di euro. Inoltre, anche se non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo, la società inglese dispone di un’opzione per prolungare unilateramente di un’ulteriore stagione l’accordo attualmente in scadenza il 30 giugno 2027, mossa strategica per evitare di perderlo a zero e monetizzarne la partenza. Nonostante ciò, la spaccatura interna potrebbe spingere il giocatore a forzare la mano per addivenire a una cessione già nel mercato di gennaio, dopo che in estate aveva scelto di rimanere respingendo le ricche offerte arrivate dall’Arabia Saudita.

La corte del Milan e la collocazione tattica nello scacchiere di Amorim

Tra le società interessate ad approfittare della situazione c’è il Milan, che segue con grande attenzione gli sviluppi della vicenda. Oltre all’eventuale costo del cartellino, l’altro scoglio principale è rappresentato dall’ingaggio del classe 1994, pari a 10,2 milioni di euro netti a stagione, una cifra inarrivabile per le casse rossonere senza uno sforzo condiviso da entrambe le parti per trovare una quadra economica.

L’innesto di un centrocampista offensivo dalle qualità indiscusse rappresenterebbe tuttavia una risorsa preziosissima per il Diavolo: in grado di giostrare sia più basso per impostare la manovra, sia sulla trequarti per rifinire e concludere a rete, il lusitano troverebbe una collocazione ideale proprio vicino alla porta all’interno del 3-4-2-1 disegnato da mister Rúben Amorim, che spera fortemente di poter contare sulla sua classe.