Pallone d’Oro 2026: il tributo commosso del Palladium Theatre a Franco Baresi

L’omaggio a Londra durante la cerimonia di gala con le parole di Thierry Henry per il leggendario numero 6 rossonero

Nella prestigiosa cornice del Palladium Theatre di Londra, in occasione della serata di gala per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2026, il mondo del calcio internazionale si è stretto in un grande abbraccio collettivo. La cerimonia, ideata non solo per incoronare i migliori calciatori e calciatrici della passata stagione ma anche per consegnare i vari premi individuali e di squadra, ha vissuto un momento di profonda commozione ed emozione poco dopo la metà dell’evento.

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Un segmento speciale è stato infatti dedicato al ricordo dei grandi campioni che sono recentemente scomparsi. L’intera platea ha rivolto un pensiero solenne ai familiari di Kevin Keegan, storico Pallone d’Oro ed ex icona di Liverpool, Newcastle e Amburgo, e a quelli del giovane calciatore sudafricano Jayden Adams, prima di tributare un lungo e sentito applauso alla memoria dell’eterno Capitano Franco Baresi.

Il ricordo di Thierry Henry

A spendere parole di enorme stima ed affetto per lo storico numero 6 del Milan e della Nazionale è stato Thierry Henry, chiamato a ricordare la figura dell’ex difensore a nome di tutto il movimento calcistico mondiale.

«Leggenda del calcio italiano e del Milan: ha reinventato il ruolo di difensore centrale, uno dei migliori della storia. Un’autentica leggenda che mancherà ma non sarà dimenticato. I nostri pensieri alla sua famiglia e ai suoi amici» ha dichiarato Thierry Henry, sottolineando l’eredità inestimabile lasciata da una figura iconica che ha segnato in maniera indelebile la storia del gioco.