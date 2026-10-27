Tegola Rabiot: salta il Bologna, derby in bilico. Le ultime su Gila e Diego Moreira

Amorim deve fare i conti con alcune situazioni delicate in vista della sfida contro i rossoblù: il francese non recupera, Moreira e Gila sono vicini al forfait, mentre per il fuoriclasse croato si valuta una gestione mirata delle energie in vista della stracittadina

Il Milan dovrà fare i conti con alcune assenze in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, Adrien Rabiot non sarà a disposizione per la partita casalinga contro i rossoblù. Il centrocampista francese non è riuscito a recuperare in tempo e la sua presenza nel derby resta ancora in bilico.

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RABIOT OUT, MOREIRA E GILA VERSO IL FORFAIT

La notizia più importante riguarda proprio Rabiot, la cui assenza rappresenta un problema per le scelte di Amorim. Il tecnico dovrà valutare le alternative a disposizione per mantenere equilibrio e qualità in mezzo al campo, in una gara nella quale i rossoneri non possono permettersi distrazioni.

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La situazione appare complicata anche per Diego Moreira e Mario Gila, entrambi vicini al forfait per il match contro il Bologna. Le loro assenze sembrano ormai molto probabili, anche se sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per avere conferme definitive.

MODRIC, RIPOSO POSSIBILE IN VISTA DEL DERBY

Da valutare, invece, la gestione di Luka Modric. Il centrocampista croato è in buone condizioni, ma Amorim starebbe pensando di concedergli un turno di riposo per evitare rischi inutili e preservarne le energie.

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L’obiettivo è chiaro: arrivare al derby contro l’Inter con Modric nelle migliori condizioni possibili. La stracittadina, in programma sabato 31 ottobre alle 20:45, rappresenta un appuntamento fondamentale per il Milan.

Tra assenze e possibili rotazioni, Amorim dovrà dunque trovare il giusto equilibrio: affrontare il Bologna con la massima concentrazione e, allo stesso tempo, gestire le energie in vista della sfida contro i nerazzurri.