Mercato Milan, obiettivo Alex Scott: il Chelsea accelera, ma il prezzo spaventa

Il centrocampista del Bournemouth piace anche ai rossoneri, ma la concorrenza del Chelsea e del Liverpool rischia di complicare i piani del Milan: secondo Ben Jacobs, i Blues sono sempre più fiduciosi di chiudere l’operazione già a gennaio

Il Milan continua a guardare con attenzione al mercato dei centrocampisti e tra i profili che interessano al club rossonero c’è anche Alex Scott, talento inglese attualmente in forza al Bournemouth. La concorrenza, però, si preannuncia particolarmente agguerrita, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

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A fare il punto della situazione è stato Ben Jacobs, giornalista esperto di calciomercato, che su X ha raccontato come il Chelsea sia sempre più fiducioso di riuscire a ingaggiare il centrocampista già nella sessione invernale.

CHELSEA IN POLE, IL MILAN OSSERVA LA SITUAZIONE

Secondo Jacobs, Scott sarebbe diventato il principale obiettivo dei Blues dopo la partenza di Enzo Fernandez al Manchester City nell’ultimo giorno del mercato estivo. La società londinese avrebbe già ripreso i contatti con il Bournemouth, dopo aver presentato diverse offerte nei mesi scorsi.

L’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione del cartellino: il Bournemouth chiederebbe oltre 100 milioni di sterline, una cifra che renderebbe l’operazione particolarmente onerosa per qualsiasi pretendente.

Anche il Liverpool segue il giocatore, sebbene abbia meno urgenza di intervenire a centrocampo a gennaio. Nella lista del Chelsea figurerebbero inoltre Lamine Camara del Monaco e Manu Koné della Roma, alternative considerate dopo il mancato accordo per il primo nell’ultima giornata di mercato.

Per il Milan, dunque, la situazione si complica. Scott resta un profilo interessante, ma il costo potenziale e la concorrenza internazionale rappresentano ostacoli importanti. Molto dipenderà dalle strategie rossonere e dalla possibilità di individuare condizioni economiche sostenibili per rinforzare la mediana.