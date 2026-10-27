MN24 – Rinnovo Pulisic, dalla durata del nuovo accordo all’ingaggio: cifre e dettagli

Il Milan vuole blindare Christian Pulisic e renderlo uno dei pilastri del progetto rossonero: sul tavolo un contratto fino al 2031. Cifre e dettagli dell’accordo

Il futuro di Christian Pulisic è sempre più a tinte rossonere. Il Milan vuole assicurarsi la permanenza a lungo termine dell’attaccante statunitense, considerato un elemento centrale per il presente e per le prospettive future della squadra. Secondo quanto riportato da Milannews24, i dettagli del rinnovo delineano un accordo importante sia per la durata sia per l’aspetto economico.

Contratto fino al 2031, con opzione al 2032

La novità principale riguarda la scadenza del nuovo contratto, destinata a essere fissata al 30 giugno 2031. L’intesa prevede inoltre un’opzione per prolungare ulteriormente il rapporto fino al 2032, a favore del Milan. Una clausola che consentirebbe alla società rossonera di tutelare il proprio investimento e mantenere il giocatore in rosa per un’altra stagione, qualora decidesse di esercitarla.

La strategia del club è chiara: blindare uno dei suoi protagonisti offensivi, garantendo continuità al progetto tecnico e mettendo al riparo il futuro dell’americano dalle incertezze legate alla scadenza contrattuale.

Ingaggio in aumento: da 5 a 6,5 milioni

Anche sul fronte economico è previsto un adeguamento significativo. Pulisic passerebbe dagli attuali 5 milioni di euro a 6,5 milioni a stagione, bonus inclusi. Un incremento che riconoscerebbe il valore del giocatore e la sua importanza nelle ambizioni del Milan.

Il rinnovo rappresenterebbe dunque un segnale concreto della volontà rossonera di puntare ancora sull’ex Chelsea. La prospettiva di un accordo fino al 2031, con l’ulteriore opzione per il 2032, conferma l’intenzione di costruire attorno a profili di qualità e affidabilità.

Per il Milan, trattenere Pulisic significa investire sulla continuità tecnica e sulla competitività futura. L’adeguamento dell’ingaggio, insieme alla durata del contratto, sarebbe la dimostrazione della fiducia della società nei confronti di un giocatore destinato a restare centrale nel progetto rossonero.