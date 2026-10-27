Milan, vietato guardare al derby: prima c’è il Bologna!

Amorim e i rossoneri hanno una sola missione: conquistare tre punti pesantissimi contro i felsinei, senza lasciarsi distrarre dalla stracittadina di sabato. Perché il modo migliore per arrivare alla sfida più attesa è vincere domani, con la testa, le gambe e il cuore concentrati sul presente

Ci sono partite che valgono tre punti e partite che, per il momento in cui arrivano e per ciò che rappresentano, possono pesare molto di più. Milan-Bologna è una di quelle occasioni in cui non è concesso sbagliare approccio. Il derby di sabato è già nella mente dei tifosi, riempie le conversazioni e accende le aspettative, ma per la squadra di Amorim deve restare sullo sfondo. Adesso conta soltanto una cosa: battere i felsinei e prendersi una vittoria fondamentale per il cammino rossonero.

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Il rischio più grande, quando all’orizzonte si profila una stracittadina, è quello di cominciare a giocarla prima ancora di scendere in campo. Si pensa all’atmosfera, alla rivalità, al peso della partita e a quanto potrebbe cambiare una vittoria contro i cugini. Tutto comprensibile, tutto naturale. Ma proprio qui si misura la maturità di una squadra: nella capacità di separare il desiderio di vincere la partita più sentita dalla necessità di affrontare nel modo giusto quella immediatamente precedente.

Il Milan non può permettersi di considerare il Bologna un semplice passaggio obbligato verso sabato. I rossoblù hanno le proprie qualità, le proprie ambizioni e tutti gli strumenti per rendere complicata la serata rossonera. Serviranno attenzione, intensità, lucidità nelle scelte e una buona dose di pazienza. Nessuna distrazione, nessuna sufficienza, nessun pensiero rivolto a ciò che verrà dopo. Il campionato non aspetta e i punti lasciati per strada, soprattutto quando sono evitabili, possono trasformarsi in rimpianti difficili da cancellare.

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Amorim deve trasmettere un messaggio chiaro: il derby comincia soltanto dopo il Bologna

In questo scenario, il ruolo di Amorim diventa centrale. L’allenatore deve essere il primo a tenere alta la concentrazione, evitando che l’avvicinamento alla stracittadina condizioni le scelte, l’atteggiamento e la preparazione della squadra. La priorità è costruire una prestazione seria contro il Bologna, senza risparmiare energie mentali e senza immaginare già le emozioni di sabato.

Ogni allenamento, ogni indicazione tattica e ogni parola pronunciata nello spogliatoio devono andare nella stessa direzione. I rossoneri hanno bisogno di sentirsi dentro la partita di domani dal primo all’ultimo minuto, con la consapevolezza che non esistono vittorie scontate e che il nome dell’avversario non deve mai diventare un dettaglio secondario. La concentrazione si dimostra nei duelli, nelle seconde palle, nelle coperture e nella capacità di restare compatti anche nei momenti difficili. È lì che si costruiscono i risultati, molto prima delle celebrazioni finali.

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Naturalmente, conquistare i tre punti non significherebbe soltanto aggiungere una vittoria alla classifica. Vorrebbe dire anche arrivare al derby con un bagaglio prezioso di fiducia, serenità e convinzione. Vincere aiuta a preparare le grandi sfide, perché permette di lavorare con un clima diverso e di affrontare gli impegni successivi senza il peso di un’occasione sprecata. Il successo contro i felsinei sarebbe il miglior modo per alimentare l’entusiasmo in vista della stracittadina, mantenendo però i piedi ben saldi a terra.

Al contrario, sottovalutare il Bologna in nome del derby sarebbe un errore imperdonabile. Non si può pretendere di arrivare nelle migliori condizioni alla sfida di sabato se prima non si affronta con la giusta mentalità l’impegno di domani. La strada verso una grande prestazione nel derby passa anche dalla capacità di vincere le partite che lo precedono. E passa, soprattutto, dalla disciplina di non lasciarsi trascinare da pensieri che non aiutano a risolvere i problemi del presente.

Il Milan deve pensare a una partita alla volta. È un principio semplice, quasi banale, ma decisivo quando la pressione aumenta e il calendario propone appuntamenti ravvicinati. Il Bologna rappresenta il primo ostacolo, il derby sarà il successivo. Invertire l’ordine nella testa significherebbe complicarsi la vita da soli.

Domani, dunque, serviranno fame, equilibrio e concretezza. Niente calcoli anticipati, niente energie mentali disperse, niente sguardi rivolti troppo lontano. Amorim dovrà guidare il gruppo verso una prestazione convincente, mentre i giocatori saranno chiamati a dimostrare di conoscere il valore di ogni singolo punto.

Prima il Bologna, poi il derby. Non è soltanto uno slogan, ma la regola che il Milan deve seguire per arrivare a sabato nelle condizioni migliori. Perché le grandi partite si preparano anche vincendo quelle che vengono prima. E perché, per presentarsi alla stracittadina con fiducia e ambizione, la prima missione è una sola: conquistare i tre punti contro i felsinei.