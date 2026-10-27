MN24 – Rabiot, Gila e Moreira non ce la fanno per Milan Bologna! Cosa filtra in vista del derby di sabato?

Rabiot, Gila e Moreira salteranno Milan Bologna in programma domani: cosa filtra invece in vista del derby che si giocherà sabato sera a San Siro

Si è concluso da pochi minuti l’allenamento di rifinitura a Milanello in vista della delicata sfida di domani pomeriggio a San Siro contro il Bologna. Arrivano però notizie non confortanti dall’infermeria per i rossoneri: Adrien Rabiot, Moreira e Gila hanno svolto anche oggi un lavoro personalizzato a parte e non prenderanno parte al match.

Le condizioni dei tre calciatori continueranno a essere monitorate quotidianamente dallo staff medico milanista. La speranza della società e dei tifosi è quella di riuscire a rimetterli in sesto in tempo utile per il super appuntamento fissato per il prossimo 31 ottobre alle ore 20:45, quando andrà in scena l’attesissimo derby della Madonnina.

L’assenza del centrocampista francese e dei compagni rappresenta un’emergenza da gestire con attenzione per la squadra, chiamata a un tour de force fondamentale per le ambizioni stagionali. Il tecnico dovrà ora ridisegnare l’undici titolare per la gara casalinga contro i felsinei, cercando di non perdere terreno in classifica, pur avendo inevitabilmente la testa rivolta alla stracittadina di fine mese.

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I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’evoluzione clinica dei tre infortunati: Milanello resta in trepidante attesa, consapevole che recuperare pedine così preziose potrebbe fare tutta la differenza del mondo sul rettangolo verde di San Siro.