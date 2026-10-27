Pastore: «In questo periodo i tifosi del Milan su X mostrano un approccio con la realtà completamente alienato»

Pastore va “contro” i tifosi del Milan, o almeno contro quelli che su X si lasciano andare a commenti a suo avviso troppo lontani dalla realtà

Nel corso di ‘Fontana di Trevi’, trasmissione andata in scena ieri sera sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato del Milan di Ruben Amorim, sostenendo che a suo avviso alcuni commenti che si leggono sui social sono totalmente inopportuni. Considerando che i rossoneri, al netto di un Europa League non esaltante, in campionato è a quota 18 punti, imbattuta, al pari della Roma ben più quotata a bocce ferme.

HO LETTO TROPPO I SOCIAL «A causa dell’influenza ho commesso un errore: ho letto un po’ troppo i social. E devo dire che ogni tifoseria ha i suoi problemi di distorsione sui social, alimentati da suggestioni che non hanno alcun legame con la realtà. Ma devo ammettere che in questo periodo i tifosi del Milan sui social, o almeno una certa bolla di X, mostrano un approccio con la realtà completamente alienato; sembrava quasi di leggere bollettini di guerra da un fronte di conflitto, roba dell’altro mondo».

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ANCORA IMBATTUTA «La realtà effettuale è ben diversa: il Milan è una delle sole sei squadre in Europa a essere ancora imbattuta in campionato (e ben quattro sono italiane, per inciso). Ruben Amorim sta firmando il miglior esordio per un allenatore del Milan in campionato dai tempi di Luis Carniglia nei primi anni Sessanta. La qualità del gioco sta migliorando visibilmente. Nonostante una sfilza infinita di infortuni e le difficoltà delle scorse settimane, la squadra è lì, a pari punti con la Roma e con ambizioni da Champions e scudetto. Perciò questo distacco siderale tra percezione e realtà mi ha davvero colpito, anche se fa sorridere perché sappiamo che non ha alcun riscontro pratico».

SULL’EUROPA «Devo dire che, in modo inspiegabile, anche qualche opinionista illustre e persino ambienti vicini alla società si sono lasciati andare a critiche feroci nei confronti di un allenatore di appena quarant’anni, appena arrivato, che non parla ancora benissimo l’italiano e che non conosce a fondo il nostro calcio, ma che nonostante tutto sta disputando un campionato eccezionale. L’Europa League è una competizione particolare: nella nuova League Phase non dico che vada affrontata con la mano sinistra, no, ma ci sta che capiti la serata storta in cui vai a giocare a Bournemouth — dove vivono la notte più importante della loro storia — e prendi le botte, anche se la partita a un certo punto si era messa in un certo modo. Conta molto di più la continuità in campionato, e Amorim sta facendo, secondo me, benissimo».