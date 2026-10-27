Dalla Germania avvisano il Milan: «Il futuro di Hardung all’Eintracht dipende dal nuovo consiglio sportivo»

Plettenberg fa il punto sul DS dell’Eintracht Francoforte: i retroscena tra rinnovo, mercato e l’ipotesi Krösche

Florian Plettenberg, collega tedesco di Sky Sport Deutschland, ha rivelato sul suo profilo X alcune novità in merito a Timmo Hardung, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte.

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Riflessioni in corso e gli scenari per il direttore sportivo

Queste le sue parole: «Il futuro del direttore sportivo Timmo Hardung all’Eintracht Francoforte dipende dal nuovo membro del consiglio sportivo. L’obiettivo desiderato Christoph Spycher ha chiesto più tempo per considerare l’offerta. Hardung, sotto contratto fino al 2028, è altamente apprezzato internamente e ha tenuto buone discussioni con Hellmann/Beck. Focus attuale: la finestra di trasferimenti invernali. Un’opzione se lascia: un trasferimento al fianco di Markus Krösche. Hardung è anche altamente stimato per il suo lavoro dietro le quinte e lo sviluppo dei nuovi acquisti».