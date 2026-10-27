Moretto: «Krosche è vicino ma non c’è una fretta di chiudere. Si valuta anche un DS»

Moretto ha fatto il punto della situazione su uno dei temi più caldi in casa Milan: ossia quello relativo a Krosche e in generale alla dirigenza!

Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulla questione Krosche e direttore sportivo. Queste le sue parole:

AGGIORNAMENTI SU KROSCHE «Il Milan è pronto a questa rivoluzione a questo cambio dirigenziale, inserendo delle figure che possano rendere più strutturato l’attuale organigramma societario. Per renderlo più pronto ad alti livelli. Il nome di Krosche continua ad essere quello principale. Ad oggi vi posso dire che l’accordo economico tra Milan e Krosche c’è. Anche dal punto di vista di ruoli poteri le parti hanno trovato un’intesa totale su tutto, manca qualcosa sul lato indennizzo con l’Eintracht. Una situazione che si sbloccherà da qui a fine di gennaio. E’ vicino ma non c’è una fretta di arrivare ad una chiusura immediata. Stanno lavorando per chiudere».

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ANCHE UN DS «Oltre a Krosche si valuta l’inserimento di un DS il nome è quello di Ardung, il braccio destro di Krosche. Lui resta con una priorità il Milan, o l’Eintacht che sta valutando di trattenerlo. Krosche sta spingendo per portarlo in questo suo nuovo Milan».