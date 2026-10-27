Amorim e il suo Milan meritano fiducia: la squadra ha un’identità, nonostante alcune difficoltà si può ben sperare

Amorim merita tempo, pazienza e credito! In una sola parola il Milan di Ruben Amorim merita assolutamente FIDUCIA!

Se dovessimo riassumere il momento della squadra rossonera in un solo concetto, la parola d’ordine sarebbe senza dubbio una: fiducia. Nonostante qualche scelta tecnica finita comprensibilmente sotto la lente d’ingrandimento, critiche legittime e un percorso in Europa League che finora non ha fatto entusiasmare i tifosi, la realtà dei fatti racconta ben altro sul rettangolo verde della Serie A.

Dopo otto giornate di campionato, il Milan si trova saldamente a quota 18 punti, frutto di un bilancio eccellente fatto di 5 vittorie e 3 pareggi. Ma il dato più confortante riguarda lo status di imbattibilità: i rossoneri sono infatti uno dei quattro club ancora a quota zero nella casella delle sconfitte. Davanti ci sono soltanto l’Inter e la Lazio a quota 22, mentre la Roma condivide con il Diavolo lo stesso identico punteggio. Numeri di assoluto spessore che certificano la bontà del lavoro svolto finora.

Un rendimento ancora più rimarchevole se si considerano le pesanti defezioni con cui lo staff tecnico ha dovuto fare i conti. Il gruppo ha dimostrato di possedere una forte identità collettiva e un impianto di gioco solido anche privandosi di elementi cardine e insostituibili come Gila e Adrien Rabiot, costretti a saltare anche la sfida casalinga di domani contro il Bologna.

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Proprio per questo motivo, Rúben Amorim merita tempo, pazienza e totale credito. La sua gestione è appena agli albori e le fondamenta gettate lasciano intravedere ampi margini di crescita. La strada intrapresa appare quella corretta, capace di unire risultati di prestigio a una precisa impronta tattica. Il futuro è tutto da scrivere, ma le premesse per togliersi grandi soddisfazioni ci sono davvero tutte.