Probabili formazioni Milan Bologna: riposano Modric e Pulisic, Pavlovic in dubbio

Probabili formazioni Milan Bologna: Amorim prepara la sfida di San Siro in vista del Derby con l’Inter: tante assenze, dubbi in difesa e cinque giovani del Milan Futuro pronti alla convocazione. Palladino valuta Odgaard falso nove

Dopo la vittoria di Udine, il Milan di Ruben Amorim è atteso da due impegni casalinghi in tre giorni contro Bologna e Inter. Le numerose assenze complicano la gestione delle energie: Gila e Moreira proveranno a recuperare per sabato, mentre resta una corsa contro il tempo per Rabiot. I tre non saranno disponibili contro i felsinei.

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Amorim dovrebbe riproporre gran parte della formazione vista contro l’Udinese, con Modric e Pulisic a riposo. In difesa spazio a Tomori, De Winter e uno tra Pavlovic e Diawara, con Estupinan a sinistra. A centrocampo Musah e Jashari, mentre in attacco agiranno Cisse, Hutchinson, Goncalo Ramos e Bartesaghi, confermato esterno alto a sinistra.

Possibile anche la convocazione di cinque giovani del Milan Futuro: Luca Menon, Nirash Perera, Silvano Vos, Lorenzo Ossola ed El Hadji Malick Cissé.

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Probabile formazione Milan (4-4-1-1)

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; G. Ramos.

Il Bologna di Raffaele Palladino potrebbe invece affidarsi a Odgaard come falso nove, complice l’infortunio di Piccoli e le condizioni non ottimali di Enem. Moro insidia Ferguson a centrocampo, mentre Zortea e Miranda presidieranno le fasce. Casale sarà al centro della difesa, con Skorupski tra i pali.

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Probabile formazione Bologna (3-4-3)

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Juan Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Allenatore: Palladino.