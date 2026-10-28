Tiribocchi avvisa l’Inter: «Il Milan può essere un avversario forte». E su Kane Pallone D’oro non ha dubbi

L’ex attaccante analizza in esclusiva a Internews24 il Derby di Milano: attenzione all’imprevedibilità dei rossoneri di Amorim e promozione senza riserve per Harry Kane, vincitore del Pallone d’Oro

Simone Tiribocchi, intervistato in esclusiva da Internews24, ha analizzato il derby di sabato tra Milan e Inter e la vittoria di Harry Kane al Pallone D’oro. Le sue dichiarazioni.

Che partita si aspetta nel derby contro il Milan, considerando anche la diversa filosofia calcistica del nuovo allenatore rossonero Amorim?

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«Credo che si continuerà su questa direzione, soprattutto perché Allegri è un allenatore che presta grande attenzione alla fase difensiva, mentre il Milan quest’anno con Amorim sta cercando di proporre un calcio diverso rispetto alla scorsa stagione. Sarà sicuramente una bella partita e, forse come non mai in questa stagione, anche imprevedibile.

Il Milan è passato da prestazioni molto positive a partite in cui ha fatto fatica contro chiunque. Se dovesse trovare la giornata giusta, l’Inter si troverebbe davanti un avversario forte. È vero che i rossoneri hanno attraversato diversi momenti complicati, ma dispongono comunque di una rosa importante.

Sarà un bellissimo derby, importante anche per la competitività del campionato, considerando che il Milan è risalito in classifica. In questo momento l’Inter sembra favorita, ma proprio per questo mantenere aperta la sfida è nell’interesse di tutti».

Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro dopo giorni di incertezza. Ritiene che sia stato il verdetto giusto oppure avrebbe premiato un altro calciatore?

«No, assolutamente. Kane tutta la vita. Penso che sia stato il calciatore più decisivo nella propria squadra e che lo sia stato anche con la nazionale. Ha segnato tantissimi gol.

Credo sia un premio giusto, anzi finalmente un riconoscimento assegnato al giocatore giusto. Spesso, infatti, si tende a premiare soprattutto i trofei vinti dalla squadra, piuttosto che il valore individuale del calciatore.

In questo caso sono assolutamente d’accordo con chi ha votato e ha assegnato il Pallone d’Oro a Kane».

L’INTERVISTA COMPLETA DI SIMONE TIRIBOCCHI A INTERNEWS24