Milan, nove indisponibili e un campanello d’allarme: la preparazione atletica finisce sotto accusa

L’infortunio di Tomori aggrava l’emergenza rossonera alla vigilia del derby: troppi giocatori ai box, rotazioni ridotte al minimo e una squadra che sembra pagare il prezzo di una stagione complicata. Ma prima di puntare il dito contro la preparazione, serve capire cosa sta succedendo davvero a Milanello

Ci sono momenti in cui una serie di infortuni smette di sembrare soltanto una sfortunata coincidenza e diventa un problema che una società non può più permettersi di ignorare. In casa Milan, l’emergenza è ormai un tema centrale, soprattutto perché arriva in una fase della stagione nella quale ogni partita può incidere sugli obiettivi e il calendario non concede pause. L’infortunio di Fikayo Tomori, con gli accertamenti necessari a chiarire l’entità del problema muscolare alla coscia destra, rischia di aggravare ulteriormente una situazione già complicata.

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Con nove indisponibili la domanda è inevitabile: c’è qualcosa che non funziona nella preparazione atletica del Milan? È un interrogativo legittimo, ma sarebbe sbagliato trasformarlo automaticamente in una sentenza. Gli infortuni hanno cause differenti: alcuni derivano da traumi e contrasti, altri sono legati a sovraccarichi, affaticamenti o recidive. Metterli tutti nello stesso calderone significa rinunciare proprio all’analisi che servirebbe per individuare eventuali responsabilità.

Questo, però, non assolve nessuno in anticipo. Una squadra che perde tanti giocatori contemporaneamente deve interrogarsi sulla gestione dei carichi, sulla qualità del recupero, sulla prevenzione e sul coordinamento tra staff medico, preparatori e area tecnica. Non perché ogni problema fisico sia evitabile, ma perché ridurre il rischio degli infortuni è parte integrante della costruzione di una squadra competitiva.

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NOVE ASSENZE NON SONO SOLTANTO UN PROBLEMA MEDICO: DIVENTANO UN LIMITE TECNICO

Il primo effetto dell’emergenza è evidente sul campo. Quando vengono a mancare contemporaneamente elementi di reparti diversi, l’allenatore perde la possibilità di scegliere liberamente la formazione, gestire le energie e modificare l’assetto durante la partita. Le alternative diminuiscono e gli adattamenti diventano una necessità, non una scelta tattica.

La conseguenza è una squadra che rischia di arrivare agli appuntamenti più importanti con meno energie e meno soluzioni. Anche i giocatori disponibili finiscono per essere utilizzati con maggiore continuità, aumentando il rischio di accumulare ulteriore fatica. È un circolo vizioso: gli indisponibili riducono le rotazioni, le rotazioni limitate aumentano il carico sui presenti e la gestione della stagione diventa progressivamente più difficile.

Il problema, quindi, non riguarda soltanto chi è fermo in infermeria. Riguarda anche chi continua a giocare senza poter recuperare nelle condizioni ideali.

IL SOSPETTO SULLA PREPARAZIONE ATLETICA È LEGITTIMO, MA SERVONO RISPOSTE CONCRETE

Arrivare a nove indisponibili è un dato che impone una riflessione, soprattutto quando tra i giocatori coinvolti ci sono diversi elementi alle prese con problemi muscolari o affaticamenti. Anche le cronache degli ultimi giorni hanno evidenziato una situazione delicata, con assenze che hanno ridotto sensibilmente le opzioni a disposizione di Amorim.

Ma attenzione a un errore: il numero degli infortunati, da solo, non dimostra che la preparazione atletica sia sbagliata. Per arrivare a una conclusione servirebbero dati più approfonditi: la tipologia delle lesioni, i tempi di recupero, l’eventuale ricorrenza degli stessi problemi, i minuti disputati dai singoli, i carichi di allenamento e le condizioni dei calciatori al momento dell’infortunio.

Sarebbe utile capire anche quanto abbia inciso il calendario. Le partite ravvicinate, i viaggi e la necessità di schierare frequentemente gli stessi uomini possono aumentare la fatica accumulata. Non spiegano automaticamente ogni problema fisico, ma sono elementi che lo staff deve valutare con attenzione.

La società dovrebbe quindi chiedere un’analisi approfondita allo staff medico e ai preparatori. Non per individuare un capro espiatorio, ma per verificare se esistano margini di miglioramento nella gestione dei carichi, nel recupero tra una gara e l’altra e nella prevenzione delle ricadute. Se emergessero errori, sarebbe doveroso intervenire. Se invece prevalessero cause imprevedibili, bisognerebbe prenderne atto senza alimentare processi sommari.

IL DERBY È IL PRIMO ESAME, MA IL PROBLEMA RIGUARDA TUTTA LA STAGIONE

La sfida contro l’Inter arriva nel momento peggiore per una squadra che avrebbe bisogno di lavorare con continuità, recuperare energie e preparare la partita con tutte le proprie alternative. Amorim dovrà fare i conti con le disponibilità effettive, evitando di sovraccaricare ulteriormente chi è già chiamato agli straordinari.

La tentazione di rischiare un giocatore non ancora al meglio sarà forte, soprattutto in una partita così sentita. Ma recuperare un elemento per novanta minuti non significa averlo davvero recuperato. Un rientro affrettato potrebbe trasformarsi in un problema più lungo, con conseguenze anche sulle settimane successive.

Ecco perché la gestione dell’emergenza deve guardare oltre il derby. Il Milan ha bisogno di recuperare uomini, ritrovare continuità e capire perché la lista degli indisponibili sia diventata così lunga. Nel frattempo, la dirigenza deve garantire una rosa sufficientemente profonda per non trasformare ogni assenza in un’emergenza tattica.

Il punto, in definitiva, non è accusare la preparazione atletica sulla base di un’impressione, ma pretendere chiarezza. Nove indisponibili sono un campanello d’allarme, non una prova definitiva di colpevolezza. Se il Milan vuole competere ad alto livello, deve indagare sulle cause, correggere ciò che non funziona e impedire che una stagione ambiziosa venga condizionata continuamente dall’infermeria. Perché perdere giocatori può capitare; non interrogarsi sulle ragioni per cui accade sarebbe un errore ben più grave.