Tre recuperi fondamentali verso il derby: Gila, Moreira e Rabiot tornano in gruppo!

Ottime notizie da Milanello per Ruben Amorim: i tre rossoneri hanno ripreso ad allenarsi con i compagni e saranno a disposizione per la sfida contro l’Inter. Restano invece diversi gli indisponibili dopo il ko con il Bologna

Il Milan prova a lasciarsi alle spalle la deludente sconfitta contro il Bologna e riceve una notizia molto importante in vista del derby contro l’Inter. Nella giornata successiva al passo falso di San Siro, i rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello per preparare la stracittadina di sabato e dall’allenamento sono arrivate indicazioni positive per Ruben Amorim.

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Come riferisce Sky, infatti, Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. I tre calciatori saranno dunque a disposizione dell’allenatore portoghese per la sfida contro i nerazzurri, offrendo nuove soluzioni in vista di un appuntamento particolarmente delicato per la stagione milanista.

Si tratta di recuperi preziosi, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dalla squadra nelle ultime settimane e la necessità di ritrovare energie e alternative dopo la sconfitta per 2-4 contro il Bologna.

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RESTANO CINQUE GLI INDISPONIBILI: TOMORI SOTTO OSSERVAZIONE

Non arrivano, invece, buone notizie sul fronte degli altri infortunati. Secondo quanto riportato da Sky, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek resteranno indisponibili.

Particolare attenzione sarà rivolta a Tomori, uscito dalla sfida contro il Bologna con un problema muscolare alla coscia destra e atteso dagli accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio.

Il recupero di Gila, Moreira e Rabiot rappresenta comunque un’iniezione di fiducia per Amorim, che potrà contare su tre alternative in più per affrontare l’Inter. Ora l’obiettivo è preparare al meglio il derby e cercare una reazione immediata dopo l’ultima battuta d’arresto.