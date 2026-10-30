Buone notizie per Maignan: sarà di un solo turno la squalifica in Europa League! Salta il Ferencvaros

Buone notizie per Maignan e per il Milan riguardo alla squalifica del francese in Europa League. Sarà infatti di un solo turno lo stop al portiere rossonero

Buone notizie per il Milan e per Mike Maignan. Il portiere francese è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata nella trasferta di Europa League contro il Bournemouth. Il provvedimento evita quindi uno stop più lungo e consente al capitano rossonero di tornare a disposizione già per il successivo impegno europeo.

Maignan sconterà la squalifica nella sfida contro il Ferencvaros, in programma giovedì 5 novembre alle 18.45 a San Siro, valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League.

Milan Ferencvaros puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

Maignan, il rosso contro il Bournemouth

L’espulsione era arrivata al 27′ della partita contro il Bournemouth, poi terminata 3-0 per gli inglesi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maignan aveva colpito al volto Tyler Adams nel tentativo di liberarsi dalla marcatura.

L’arbitro Fotias aveva estratto direttamente il cartellino rosso e assegnato anche un calcio di rigore, trasformato da Tavernier per il momentaneo 2-0. Il portiere francese aveva successivamente spiegato che il gesto non era intenzionale e che stava semplicemente cercando di crearsi spazio.

Milan-Ferencvaros, occasione per Torriani

Contro il Ferencvaros, dunque, Maignan sarà costretto a guardare dalla tribuna. L’occasione dovrebbe essere affidata ancora una volta a Lorenzo Torriani, già entrato in campo a Bournemouth dopo l’espulsione del capitano.

Per il giovane portiere classe 2005 si tratta di un’altra importante opportunità per accumulare esperienza con la prima squadra.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Maignan torna contro l’Olympiacos

Lo stop è quindi limitato a una sola gara europea. Maignan potrà tornare regolarmente a disposizione di Rúben Amorim per il successivo appuntamento internazionale, la trasferta contro l’Olympiacos del 26 novembre.

Il Milan può così archiviare con sollievo il caso disciplinare legato al rosso di Bournemouth, evitando una squalifica più pesante che avrebbe potuto privare la squadra del proprio capitano per più partite.