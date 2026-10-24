L’espulsione di Maignan si trasforma in opportunità: Torriani, contro il Ferencvaros è la tua occasione! – Milan News 24

L’espulsione di Maignan contro il Bournemouth si è trasformata in opportunità per Lorenzo Torriani. Il classe 2005 potrà difendere i pali rossoneri contro gli ungheresi
La serata di Bournemouth potrebbe aver aperto una porta importante per Lorenzo Torriani. Il giovane portiere rossonero è subentrato al 27′ a Mike Maignan, espulso durante la sfida di Europa League, e ora si prepara a vivere un’altra serata da protagonista con la maglia del Milan.
La squalifica del capitano francese, infatti, dovrebbe consegnare a Torriani la titolarità nel prossimo impegno europeo contro il Ferencváros, in programma il 5 novembre a San Siro. A sottolinearlo è Tuttosport, che ha dedicato un trafiletto proprio alla situazione del classe 2005.
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Torriani, dal Bournemouth al Ferencváros
Contro il Bournemouth, Torriani ha collezionato la sua terza presenza ufficiale con la prima squadra del Milan in 28 mesi da terzo portiere. Un numero particolarmente contenuto, considerando il percorso compiuto dal giovane estremo difensore all’interno dell’organico rossonero.
La sua presenza in campo è stata resa possibile anche dall’infortunio di Pietro Terracciano, che ha modificato le gerarchie alle spalle di Maignan. Ora, con il rosso rimediato dal francese, Torriani potrebbe avere davanti a sé una nuova opportunità.
Milan, una chance importante per il classe 2005
Secondo Tuttosport, quella contro il Ferencváros rappresenterebbe un’occasione particolarmente significativa per il portiere, che a 21 anni potrebbe forse avere già seguito un percorso differente.
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Il classe 2005 ha comunque già raccolto un’esperienza importante con le selezioni giovanili, arrivando all’esordio con l’Under 21 lo scorso giugno. Il prossimo appuntamento europeo potrebbe quindi diventare un ulteriore passaggio nella sua crescita.
Torriani dovrà ora sfruttare al massimo l’occasione concessagli dagli eventi. L’assenza di Maignan gli permetterà infatti di partire dal primo minuto in una competizione europea, con la possibilità di dimostrare al Milan di poter rappresentare una soluzione affidabile anche per il futuro.