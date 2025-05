Mercato Milan, dialogo cominciato col top club! Nessuna offerta formale ma... Ultimissime

Mercato Milan, il Manchester City ha effettuato un primo sondaggio con i rossoneri per quanto riguarda Tijjani Reijnders. Nessuna offerta al momento

C’è un’importante novità per quanto riguarda il calciomercato Milan della prossima estate.

Secondo David Ornstein, il Manchester City ha contattato il Milan per esprimere il suo interesse per Reijnders. Trattative in fase iniziale, ancora non è stata presentata nessuna offerta formale. I rossoneri, va sempre ricordato, ritengono incedibile l’ex Az Alkmaar e valuterebbero una cessione solo per un’offerta vicina ai 100 milioni di euro.