Milan Futuro, beffa Camarda e Jimenez: non ci saranno ai play out! Ecco il motivo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan Futuro dovrà giocare i play out di Serie C contro la Spal senza Camarda e Jimenez, due dei migliori giocatori della rosa a disposizione di Massimo Oddo. Il regolamento del campionato parla chiaro: ecco perchè non potranno scendere in campo:

“solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025.

In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di playoff o playout quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva“.