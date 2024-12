Allenamento Milan, testa al Sassuolo in Coppa Italia. Il report completo

Allenamento Milan, i rossoneri, dopo la vittoria di ieri contro l’Empoli, pensano già alla gara col Sassuolo di martedì a San Siro

Dopo la bella vittoria interna contro l’Empoli, la squadra rossonera si è ritrovata a Milanello questa mattina per l’allenamento in ottica Sassuolo, prossimo avversario dei rossoneri in Coppa Italia, martedì 3 dicembre alle 21.00 a San Siro.

REPORT

I giocatori impegnati sabato nella gara di campionato hanno svolto un lavoro di scarico. Il resto del gruppo, dopo una fase di attivazione muscolare eseguita con l’ausilio dei coni e delle scalette, ha proseguito con alcuni lavori sulla finalizzazione. Una serie di esercitazioni situazionali di difesa contro attacco ha preceduto la consueta partitella su campo ridotto che ha concluso la sessione odierna.

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.