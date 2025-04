Allenamento Milan, terminato il riposo per i rossoneri: il programma di domani a Milanello

Condividi via email

Allenamento Milan, oggi l’ultimo giorno di riposo per i rossoneri dopo la vittoria sul Venezia: domani la ripresa a Milanello

Dopo la vittoria di domenica alle 12.30 sul campo del Venezia, il Milan è pronto a tornare a lavoro per preparare il prossimo impegno in campionato.

Sergio Conceiçao ha concesso due giorni riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi a Milanello domani pomeriggio per iniziare a preparare il prossimo impegno in campionato in casa del Genoa di Vieira (lunedì prossimo).