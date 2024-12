Milan Femminile, le parole di Piovani, allenatore dell’Inter Woman

Milan Femminile, Piovani ai microfoni di RaiSport ha parlato nel post partita del derby con l’Inter Woman. Le parole del tecnico delle nerazzurre

Nel post partita di Milan Inter Woman, Piovani, allenatore delle nerazzurre ha analizzato il match ai microfoni di RaiSport.

PAROLE – «Ci aspettavamo un risultato diverso, ma il pareggio è giusto. Le squadre hanno lottato per la vittoria, dando tutto e ci hanno regalato un derby combattuto con grande lotta in mezzo al campo. Per noi è stato bello giocarlo a San Siro, la squadra del calcio. Per le ragazze è bello vivere queste emozioni».

AVETE RIPRESO LA ROMA, MA NON SIETE RIUSCITI A SUPERARE LA FIORENTINA – «Il campionato è ancora lungo e, come diceva un mio vecchio allenatore, se non puoi vincere è meglio non perdere. Il derby è sempre un derby, sappiamo che quando il MIlan gioca contro l’Inter dà sempre il massimo e usciamo con un punto da questa partita. Posso ritenermi soddisfatto».