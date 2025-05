Calciomercato Milan, Longo conferma: «Solo questa cifra per lui può far vacillare i rossoneri»

Calciomercato Milan, Daniele Longo, noto giornalista, ha parlato della situazione relativa al futuro di Rafael Leao: le parole

Dalle colonne di calciomercato.com, Daniele Longo ha parlato così del futuro di Rafael Leao, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Leao continua a dare priorità al Milan per il proprio futuro professionale e lo ha ribadito di recente al club. Questo basta per essere sicuri di una sua permanenza in rossonero anche nella prossima stagione? Chiaramente no, ma è sicuramente una buona base di partenza. Poi entrano in gioco altri fattori come le richieste sul mercato. Vi avevamo parlato del Chelsea che ha già preso informazioni al quale si aggiungono i cugini dell’Arsenal: trova conferme l’indiscrezione di Sportitalia secondo la quale il neo direttore sportivo Andrea Berta ha inserito Rafael Leao nei primissimi posti sulla lista dei potenziali rinforzi. Dalla cessione di Tonali il Milan ha sistemato il bilancio oltre ad aver acquistato due giocatori di grande livello come Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Ma quell’operazione ha confermato che per la proprietà non esistono incedibili ma giocatori importanti e meno importanti. Tradotto in parole povere: Leão non è sul mercato ma un’offerta shock potrebbe portare all’apertura di una trattativa. E per offerta shock si intende vicina ai 100 milioni di euro».