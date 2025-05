Calciomercato Milan, clamorosa idea Calafiori! La valutazione non spaventa, queste le condizioni per il colpo

Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero pensando a Riccardo Calafiori, difensore centrale dell’Arsenal ed ex Bologna. I dettagli

Come riportato da calciomercato.it, Il calciomercato Milan sta valutando l’acquisto di Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal che non sta giocando da titolare e potrebbe tornare in Serie A. I rossoneri considerano Calafiori un centrale affidabile e versatile, capace di giocare anche come terzino sinistro.

La cifra richiesta si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Calafiori ha collezionato 26 presenze con l’Arsenal, segnando 3 gol e fornendo 2 assist, ma la mancanza di spazio lo porta a valutare il suo futuro. Il Milan potrebbe finanziare il colpo grazie ai soldi ricavati dalla cessione di Malick Thiaw.