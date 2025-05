Genoa Milan, Vieira recrimina ancora: «Non mi ha soddisfatto il risultato. Se ai rossoneri togli quei due...»

Genoa Milan, Patrick Vieira, tecnico del Grifone, è tornato a parlare della sconfitta subita dalla sua squadra lunedì a Marassi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha dichiarato:

PAROLE – «Non mi ha soddisfatto il risultato e la notte dopo la partita è stata dura, ma il gioco sì, quello mi è piaciuto. Il Genoa ha mostrato di avere doti importanti, una personalità e un’organizzazione chiara, valori non negoziabili che fanno parte del dna di club e tifoseria. Io difensivista? Dovevo pensare al modo di salvare la squadra. Non facevamo tanti gol ma bisognava chiedersi perché. Togliete Leao e Gimenez al Milan o tutti i giocatori offensivi dell’Inter e cambia tutto. Da qui nasce l’orgoglio per la mia squadra. Tutti vorremmo essere come il City o il Barcellona, però dobbiamo analizzare bene la squadra. Il ruolo di un tecnico è tirare fuori il massimo, rispettando il dna del Genoa, diverso da quello del Barcellona».