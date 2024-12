Reja esclude il Milan: «Scudetto? Loro lotteranno fino alla fine e possono vincerlo. Le altre…». Il pronostico sulla lotta in campionato

Reja a Il Mattino ha escluso il Milan tra le contendenti allo scudetto.

PAROLE – «Ci sarà una scrematura in vetta? Non credo. Piuttosto penso che nessuna possa mollare: tutte lotteranno fino alla fine. C’è un bel gruppetto in testa: Atalanta, Napoli, Inter, Lazio, Juve ed anche la Fiorentina: tutte attrezzate per arrivare in fondo. Il Napoli è nelle condizioni di riuscirci. Intendiamoci, sulla carta, l’Inter è più forte e l’Atalanta è bene organizzata e può ambire al tricolore, ma gli azzurri se stanno bene dal punto di vista fisico e se ci credono possono centrare il traguardo. L’impressione è che Conte ha formato un grandissimo gruppo. È questo è un valore aggiunto. E chi lo vince il campionato?Inter, Napoli e Atalanta sono sullo stesso piano. Poi vengono le altre»