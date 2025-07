Mercato Milan, nome nuovo a sinistra! Dialoghi fitti col Real Madrid per Fran Garcia, questo il prezzo fissato dai Blancos. Tare prende nota

Mercato Milan, per il ruolo di terzino sinistro spunta anche Fran Garcia del Real Madrid: i Blancos lo valutano 20 milioni di euro

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un sostituto per Theo Hernandez, volato all’Al Hilal, e gli occhi della dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, sono nuovamente puntati verso Madrid. L’affare che portò il terzino francese a Milano dal Real Madrid si rivelò uno dei più fortunati nella storia recente del club, allora sotto la gestione di Paolo Maldini. A distanza di sei stagioni, il Milan spera di replicare quel successo e sta valutando un altro calciatore in uscita dai Blancos: si tratta di Fran Garcia, difensore mancino classe 1999.

Fran Garcia: Il Profilo Ideale per il Post-Theo Hernandez?

Fran Garcia, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e protagonista in tutte le selezioni giovanili spagnole, ha trascorso due stagioni da comprimario nella prima squadra merengue. Nonostante il ruolo secondario, il suo talento non è passato inosservato. I rumors dalla Spagna confermano l’interesse del Milan, che ha già chiesto informazioni sul 26enne. I rossoneri lo considerano il profilo ideale per coprire il vuoto lasciato da Theo Hernandez, in virtù delle sue caratteristiche tecniche e della sua velocità.

I Rapporti tra i Club e la Volontà del Giocatore

I buoni rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero facilitare la trattativa, anche se al momento non ci sono stati contatti approfonditi. Il Real Madrid, dopo l’infortunio di Mendy e l’acquisto di Carreras dal Benfica, non ha fretta di cedere Fran Garcia. Tuttavia, la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza: Fran Garcia desidererebbe trasferirsi a Milano per avere la possibilità di essere titolare, un’opportunità che il Milan gli offrirebbe. Le prossime ore saranno cruciali, con i primi contatti ufficiali tra i due club in programma. Il Real Madrid valuta il cartellino del difensore circa 20 milioni di euro.

Chi è Fran Garcia: Dalle Giovanili del Real alla Prima Squadra

Fran Garcia ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile del Real Madrid fin da bambino, nella categoria degli alevín, crescendo sotto la guida di maestri come Santiago Solari e Guti. Come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Relevo, Solari gli ha insegnato il valore del lavoro silenzioso e l’importanza del contributo di ogni singolo giocatore alla squadra. Guti, invece, lo ha aiutato a perfezionare i dettagli tecnici e a sviluppare il suo spirito offensivo, promuovendolo dal Juvenil B al Juvenil A.

Dopo un’esperienza in prestito al Rayo Vallecano, dove ha potuto maturare e mettersi in mostra, Fran Garcia è tornato al Real Madrid per fare il suo ingresso in prima squadra. È noto per essere uno dei terzini sinistri più veloci al mondo, con una velocità di scatto che raggiunge i 34.6 km/h, una caratteristica che lo rende un elemento prezioso sia in fase difensiva che in quella di spinta.

L’eventuale arrivo di Fran Garcia a Milano rappresenterebbe non solo un acquisto strategico per il Milan, ma anche un’ulteriore conferma della capacità del club rossonero di individuare talenti promettenti e di stringere accordi vantaggiosi con le grandi squadre europee.

