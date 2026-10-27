Ravezzani non contento della gestione di Camarda: «Contro l'Udinese è stato quasi umiliato giocando 4 minuti. Per fortuna...»

Ravezzani non contento della gestione di Camarda contro l’Udinese. Il giornalista ha parlato di umiliazione nei confronti dell’attaccante italiano

Il rendimento di Gonçalo Ramos rappresenta uno dei temi discussi attorno al Milan di Ruben Amorim. L’attaccante portoghese è il principale riferimento offensivo della squadra, ma alle sue spalle le alternative a disposizione del tecnico rossonero sono ancora limitate.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha analizzato proprio la situazione del reparto offensivo, soffermandosi anche sul poco spazio concesso a Francesco Camarda e sulla possibilità di utilizzare Cisse in una posizione non naturale.

RAVEZZANI SULLE ALTERNATIVE A RAMOS – «Pensateci, al Milan se non c’è Ramos, deve affidarsi al giovane Camarda, che nella partita di Udine è stato quasi umiliato giocando appena quattro minuti, e credo che a certi livelli sia preferibile non gettare nella mischia un ragazzo in quel modo, oppure deve riciclare Cisse. Per fortuna i rossoneri possono contare su una seconda punta che vede la porta e realizza gol pesanti, ovvero Pulisic».

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Le parole di Ravezzani, affidate al suo canale YouTube, pongono quindi l’attenzione sulla gestione delle alternative offensive del Milan. In assenza di Ramos, secondo il giornalista, la squadra deve trovare soluzioni differenti, con Pulisic che rappresenta una risorsa importante grazie alla sua capacità di trovare la via del gol.