Borghi esalta il Milan dopo Udinese: «Il 2-0 sta stretto. Bartesaghi merita di essere titolare»

Borghi esalta il Milan dopo Udinese. Il giornalista promuove i rossoneri nella sfida del Bluenergy Stadium nel suo commento su Youtube

Il Milan ha superato l’Udinese con il risultato di 2-0, offrendo una prestazione particolarmente convincente nonostante le numerose assenze. La squadra di Ruben Amorim ha creato diverse occasioni da gol e ha mostrato personalità anche con una formazione profondamente rimaneggiata.

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato la partita, questa volta apprezzando quanto mostrato dai rossoneri contrariamente a quanto accaduto nella sfida europea contro il Bournemouth, soffermandosi soprattutto sulla prestazione di Davide Bartesaghi, ma anche sulle prove di Luka Modric, Christian Pulisic, Hutchinson e Ardon Jashari.

LA PRESTAZIONE DEL MILAN – «Il Milan è efficace per intensità, per approccio, per spirito e anche per la qualità del gioco prodotto, avendo creato davvero una marea di occasioni da gol. Il 2-0 sta stretto per quello che si è visto in campo e per le innumerevoli situazioni favorevoli create dalla squadra di Amorim, oltretutto in una serata di piena e totale emergenza, con un undici largamente inedito e inventato: pensiamo a Diawara schierato a sorpresa come terzino sinistro dal primo minuto, o a Bartesaghi avanzato stabilmente sulla linea degli esterni alti».

IL GIOVANE ROSSONERO – «A proposito di Bartesaghi: io continuo a non capire come questo ragazzo non possa e non debba essere un punto più o meno fisso in un settore che storicamente è un po’ delicato per il Milan. Concordo pienamente con la lettura tecnica post-partita di Amorim quando osserva che Davide deve ancora crescere e limare alcuni dettagli puramente difensivi, nell’uno contro uno, nelle diagonali e nelle letture preventive, ma le considerazioni positive su questo ragazzo superano di gran lunga i dubbi: ha gamba, ha spirito, ha un gran bel piede e una presenza in campo notevole. C’è stata persino un’azione in cui lui e Pulisic si sono quasi calpestati i piedi, togliendosi a vicenda la palla del gol; eppure, a me Bartesaghi è piaciuto moltissimo anche ieri sera, e vi dico la mia in modo diretto: è un giocatore che merita a tutti gli effetti la considerazione di titolare in questo Milan».

MODRIC E PULISIC DECISIVI – «Il Milan ha sbloccato subito la contesa grazie alla classe regale di Luka Modric: in una situazione in cui serviva rapidità di pensiero e precisione assoluta sotto i tacchetti, ha inventato quel pallone geniale mettendo Pulisic a tu per tu con il portiere. E Pulisic, forte di una continuità di rendimento e di impiego straordinaria, si conferma un giocatore che fa tutta la differenza del mondo in questa squadra. Ha segnato anche Hutchinson, che pur mostrando ancora qualche momento di altalenanza – anche perché viene impiegato con compiti tattici diversi -, possiede caratteristiche uniche all’interno della rosa rossonera e sta sfruttando al meglio lo spazio che il mister gli sta concedendo. Jashari, da parte sua, ha disputato una delle partite più focalizzate, attente e continue da quando veste la maglia del Milan».

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LA FASE DIFENSIVA – «Certo, la difesa ha inevitabilmente concesso qualcosa, com’è normale che sia per una squadra votata a costruire ma esposta al contropiede, a maggior ragione in un match in cui mancavano titolari fondamentali come Musah e Rabiot (fermato da un problema al polpaccio). L’Udinese ha provato a pungere creando qualche fiammata, ma il Milan non ha mai rischiato veramente di compromettere il risultato».

L’analisi di Stefano Borghi, affidata al suo canale YouTube, si chiude dunque con un giudizio positivo sulla prestazione del Milan. Il giornalista ha evidenziato la capacità della squadra di Amorim di mantenere intensità e qualità nonostante l’emergenza, indicando in Bartesaghi uno dei giovani che potrebbe ritagliarsi uno spazio sempre più importante