Borghi boccia il Milan: «Non era una partita ingiudicabile. Dopo cento giorni qualche domanda inizia a porsi»

Borghi boccia il Milan di Amorim. Il giornalista di Sky si è espresso dopo la sconfitta del Milan contro il Bournemouth per 3-0

Il Milan torna dall’Inghilterra con una pesante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth in Europa League. La serata del Vitality Stadium è stata condizionata dall’espulsione di Mike Maignan, arrivata nel momento più delicato della partita, ma per Stefano Borghi non sarebbe corretto spiegare l’intera prestazione rossonera soltanto attraverso l’episodio.

Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha infatti analizzato criticamente il percorso della squadra di Ruben Amorim, evidenziando la difficoltà del Milan nel trovare continuità e soffermandosi anche sulle scelte effettuate per le alternative in attacco.

L’ESPULSIONE DI MAIGNAN E LA PRESTAZIONE DEL MILAN – «No, non è ingiudicabile. L’episodio dell’espulsione di Maignan cambia la partita. Detto che secondo me il rosso è persino eccessivo, mentre il rigore ci sta, è chiaro che in quel momento finisci sotto 2-0 e rimani in dieci; tuttavia, declassare la serata a un semplice incidente di percorso mi sembra un po’ semplicistico e non molto utile: se il percorso è questo, dopo cento giorni di gestione qualche domanda inizia a porsi. Il Milan ancora una volta ha cambiato moltissimo la formazione e non è mai stato pericoloso».

LE SCELTE IN ATTACCO E IL CASO CAMARDA – «Anche nelle alternative vengono fatte scelte particolari: si sceglie di rimanere con Camarda come vice Goncalo Ramos — e Camarda ha disputato soltanto una partita a Salisburgo, uscendo peraltro presto —, mentre ieri sera ha giocato un giocatore adattato davanti che ha tante qualità e magari in futuro potrà anche farlo, ma che non è un attaccante di ruolo. A me stasera il Milan non è piaciuto per niente e ancora una volta non riesce a dare continuità, a fare due passi avanti consecutivi. Va bene dire che fa parte del percorso, ma questo percorso deve iniziare a cambiare».

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L’analisi di Borghi, affidata a Sky Sport, mette dunque sotto esame non soltanto il risultato di Bournemouth-Milan, ma anche il percorso intrapreso dalla squadra di Amorim dopo circa cento giorni di gestione. Per il giornalista, l’episodio di Maignan ha certamente inciso sulla partita, ma non può diventare l’unica chiave di lettura di una serata nella quale i rossoneri hanno mostrato ancora una volta difficoltà nel dare continuità alle proprie prestazioni.