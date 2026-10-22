Amorim: «Non possiamo commettere questo errore dobbiamo restare in campo 11 contro 11. Oggi non c’è stata partita»

Amorim nel post partita di Bournemouth Milan, terza giornata della fase a girone unico dell’Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Bournemouth-Milan, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Ruben Amorim. Queste le sue parole:

GLI ERRORI – «Non possiamo subire un calcio di rigore su quel calcio d’angolo e andare in inferiorità numerica. Non possiamo commettere questo errore dobbiamo restare in campo 11vs11. Oggi non c’è stata partita, dobbiamo recuperare e pensare alla prossima. Abbiamo dovuto correre tanto, partita negativa sotto ogni punto di vista».

PERCHE’ IL 5-3-1 IN 10? «I ragazzi conoscono meglio questo tipo di difesa e quindi ho scelto questo modulo. Poi per tenere botta nella fase centrale della partita e spingere forte nella parte finale».

MAIGNAN? «No non ho avuto ancora in tempo per parlare con lui, ora dobbiamo tornare il prima possibile a Milano per preparare la partita con l’Udinese. Ne parleremo tornati a casa».

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UNA TAPPA «Parte del percorso. Guardando alla storia è chiaro che siamo in una posizione diversa. In studio c’è Capello che è parte della storia e parla di negatività della partita e non posso che essere d’accordo».