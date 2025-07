Abraham, l’ex Milan spiega le motivazioni che l’hanno spinto ad accettare il Besiktas: loro due decisivi

Abraham, l’inglese, ex attaccante di Milan e Roma, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto ad accettare il Besiktas. Le parole

Tammy Abraham, l’ex attaccante che ha lasciato un segno indelebile in Serie A con le maglie di Roma e, anche con il Milan , ha rotto il silenzio riguardo la sua recente e significativa decisione di trasferirsi al Besiktas. Intervistato in esclusiva da Bein Sports, Abraham ha condiviso le sue prime impressioni e le motivazioni dietro questa nuova e stimolante avventura nel campionato turco.

La scelta di approdare a Istanbul non è stata dettata dal caso, ma frutto di un’attenta valutazione e, soprattutto, di preziosi consigli da parte di amici e colleghi che hanno già avuto esperienza nel calcio turco. “Ho parlato con amici come Dele Alli e Michy Batshuayi per avere la loro opinione sul Besiktas,” ha rivelato Abraham a Bein Sports, sottolineando l’importanza del passaparola nel mondo del calcio. “Mi hanno detto cose molto belle. Sono stati cinque giorni fantastici. L’atmosfera del ritiro è perfetta. Sapevo più o meno cosa aspettarmi. Mi sto divertendo molto con i miei compagni di squadra.”

Queste parole dipingono il quadro di un giocatore che si sta già integrando alla perfezione nel nuovo ambiente. La tranquillità e l’entusiasmo percepiti nelle sue dichiarazioni sono indicatori di un inizio promettente. Dopo le stagioni intense vissute in Italia, prima alla Roma dove è diventato un idolo dei tifosi grazie a gol e prestazioni decisive che lo hanno visto protagonista, e poi le voci sul suo passato che lo legavano anche al Milan, Abraham cerca ora una nuova dimensionecalcistica che possa rilanciare ulteriormente la sua carriera.

Il trasferimento al Besiktas rappresenta una svolta cruciale per l’attaccante inglese. La Super Lig turca è un campionato in crescita, noto per il suo calore e la passione travolgente dei tifosi. Per Abraham, questo significa la possibilità di essere al centro di un progetto ambizioso, giocando in un ambiente che valorizza la fisicità e la tecnica. Le sue caratteristiche di attaccante potente e con un ottimo senso del golsi sposano bene con le esigenze del calcio turco.

I tifosi del Besiktas hanno accolto Abraham con grande entusiasmo, consapevoli del suo potenziale e del suo curriculum. La sua esperienza in Premier League e, soprattutto, in Serie A con la Roma sotto la guida di José Mourinho, lo ha plasmato in un attaccante di livello internazionale. Nonostante le sue origini calcistiche lo abbiano visto in Inghilterra, e le parentesi con i club italiani siano state significative, l’attaccante è ora focalizzato al 100% sulla sua nuova squadra.

L’obiettivo per Abraham è chiaro: diventare un punto di riferimento per il Besiktas e contribuire al raggiungimento dei successi sia in campionato che nelle competizioni europee. La sua determinazione e il suo spirito di sacrificio saranno fondamentali per affrontare le sfide che lo attendono. Le prime sensazioni positive dal ritiro sono un ottimo segnale per il futuro, e i tifosi turchi non vedono l’ora di vederlo scendere in campo e mostrare il suo indiscutibile talento. L’esperienza di Dele Alli e Michy Batshuayi, evidentemente positiva, ha fornito la spinta necessaria a Tammy Abraham per compiere questo passo importante nella sua carriera calcistica.