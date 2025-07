Abraham, l’ex Milan lascia ufficialmente l’Italia: il comunicato del Besiktas

Abraham, l’attaccante inglese ex Milan è ufficialmente un nuovo calciatore del Besiktas: il comunicato del club turco

È ufficiale: Tammy Abraham lascia l’Italia e la maglia della Roma per intraprendere una nuova avventura in Turchia. L’attaccante inglese, classe 1997, si trasferisce al Besiktas con la formula del prestito con obbligo di riscatto, una notizia che ha subito infiammato il calciomercato e le tifoserie. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Super Lig turca, che ha confermato la completa riuscita dell’operazione con il club capitolino.

L’accordo, come rivelato dai dettagli trapelati e ora confermati, prevede un prestito oneroso di 2 milioni di euro. A questo si aggiunge un obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro, una cifra che riflette il valore attribuito all’ex Chelsea. Ma non finisce qui: il contratto include anche 2 milioni di euro di bonus garantiti, che potrebbero far lievitare ulteriormente il costo totale dell’operazione. Questa mossa strategica del Besiktas mira a rafforzare il proprio reparto offensivo con un calciatore di provata esperienza e con un fiuto del gol che lo ha sempre contraddistinto.

Abraham, reduce da un’annata in prestito al Milan, ha lasciato un’impronta significativa nel calcio italiano, nonostante gli alti e bassi. Nelle sue stagioni in Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, ha collezionato ben 45 presenze complessive. La sua ultima stagione al Milan lo ha visto protagonista con 10 gol e 7 assist in 1757 minuti giocati, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere sia in fase realizzativa che di rifinitura. Il momento più alto della sua carriera recente è stato senza dubbio la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter lo scorso gennaio, dove ha messo a segno il gol decisivo nella finale disputata in Arabia Saudita. Quella rete non solo ha garantito un trofeo al Milan, ma ha anche dimostrato la sua freddezza sotto porta nei momenti cruciali.

Il comunicato ufficiale del Besiktas, giunto tramite la Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP), ha sciolto ogni riserva: “Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha informato la Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo con il suo club, l’AS Roma SPA, e con il club stesso in merito al trasferimento del calciatore professionista Tammy Abraham.” Questo annuncio segna la fine del capitolo italiano per Abraham, che ora si prepara a una nuova sfida in un campionato competitivo come quello turco. La sua partenza rappresenta un cambiamento significativo per la Roma e per lo stesso giocatore, che cerca continuità e un ruolo da protagonista assoluto. I tifosi del Besiktas accolgono con entusiasmo un attaccante che promette spettacolo e gol, mentre quelli della Roma lo salutano con un misto di rimpianto e gratitudine per il suo contributo. L’operazione è stata seguita da vicino da numerosi addetti ai lavori, e la sua definizione testimonia l’abilità negoziale di entrambi i club.