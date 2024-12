Calciomercato Milan, conferme importanti sul futuro di Kalulu: Furlani avvisato, c’è lo scenario per giugno

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul futuro di Pierre Kalulu: a gennaio la Juve procederà con il riscatto del calciatore

Come riferito da Tuttosport, sta per finire in maniera praticamente definitiva l’avventura di Pierre Kalulu, passato in prestito alla Juve nell’ultimo calciomercato rossonero, al Milan.

Kalulu oggetto di un mare di elogi da parte di Thiago Motta nel dopo gara: «Pierre è un esempio ed è una fortuna per me poterlo allenare». Come Conceiçao, a giugno diventerà un giocatore della Juventus non più in prestito bensì di proprietà del club torinese.