Xhaka Milan, l’obiettivo rossonero lascia l’Europa? Super offerta sul piatto, la situazione

Xhaka Milan, il centrocampista svizzero, obiettivo dei rossoneri, ha ricevuto una super offerta dall’Arabia Saudita

Dopo due stagioni eccezionali al Bayer Leverkusen, che lo hanno visto protagonista indiscusso e pilastro del centrocampo, Granit Xhaka sembra sempre più prossimo a lasciare il club tedesco. Il centrocampista svizzero, classe 1992 (quindi 32 anni), si trova ora di fronte a un bivio cruciale per il prosieguo della sua brillante carriera. Il suo futuro, infatti, si prospetta diviso tra le sirene del calcio europeo e le tentazioni dorate provenienti dal Medio Oriente. Una decisione che potrebbe definire le prossime tappe di un giocatore di indiscussa esperienza e qualità.

In Italia, il calciomercato Milan ha già mosso i primi passi, manifestando un concreto interesse per acquisire le prestazioni di Xhaka. I rossoneri, alla ricerca di rinforzi di spessore e personalità per la propria mediana, vedrebbero nello svizzero il profilo ideale per aggiungere solidità, visione di gioco e leadership al reparto. Ma il Milan non è l’unico club di Serie A a seguire con attenzione la situazione: anche la Juventus, nota per la sua predilezione per i centrocampisti forti fisicamente e tecnicamente dotati, sta monitorando da vicino il regista ex Arsenal, valutando un possibile inserimento nella trattativa. La sua capacità di dettare i ritmi, la precisione nei passaggi e la grinta in fase di recupero palla lo rendono appetibile per i maggiori club europei.

Tuttavia, a scombinare i piani delle italiane e a introdurre un elemento di forte competizione potrebbe essere l’irruzione del NEOM. Questo ambizioso club, neopromosso nella Saudi Pro League, non sta badando a spese per costruire una squadra competitiva e attrattiva. Il NEOM ha già dimostrato la sua potenza economica e la sua capacità attrattiva assicurandosi due colpi di rilievo come l’attaccante Alexandre Lacazette e il portiere Marcin Bulka. Inoltre, ha affidato la panchina a un tecnico di comprovata esperienza internazionale come Christophe Galtier, ex allenatore di Paris Saint-Germain e Lille, figura capace di gestire spogliatoi importanti e progetti ambiziosi.

Ora, l’attenzione del club saudita si è spostata prepotentemente su Xhaka. Il centrocampista è considerato il rinforzo ideale per guidare il centrocampo nella nuova e stimolante avventura in massima serie. Secondo le informazioni esclusive riportate da Footmercato, il NEOM sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto ricchissimo, con cifre che supererebbero di gran lunga le offerte europee. Oltre all’aspetto economico, a Xhaka verrebbe garantito un ruolo centrale e di assoluto rilievo nel progetto tecnico del club, diventando un vero e proprio leader in campo e fuori.

La questione che rimane da sciogliere è se il giocatore sarà disposto a lasciare il calcio europeo in un momento della sua carriera in cui è ancora altamente ricercato da club prestigiosi e competitivo ai massimi livelli. La scelta tra ambizioni sportive puramente europee e le tentazioni dorate del Medio Oriente si preannuncia ardua. L’estate di Granit Xhaka sarà indubbiamente bollente, con la decisione finale che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, tenendo tutti con il fiato sospeso su quale sarà la sua prossima destinazione.