Calciomercato Milan, il retroscena su Xhaka spiazza i tifosi! Lo voleva solo lui a Milanello, la ricostruzione

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Granit Xhaka: solo Igli Tare, tra le componenti rossoneri, lo voleva a Milanello

Con la fine di maggio 2025, il Milan ha dato il benvenuto a un nuovo Direttore Sportivo: Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, noto per la sua profonda conoscenza del calcio internazionale e la sua abilità nello scovare talenti, si trova subito al centro di un mercato che si preannuncia bollente per i rossoneri. Le prime indiscrezioni, riportate da Marco Guidi della Gazzetta dello Sport, rivelano un quadro interessante, fatto di priorità ben definite e, in alcuni casi, di convergenze mancate tra le figure chiave del club.

Tare e il “caso Xhaka”: un’idea bloccata sul nascere

Secondo quanto rivelato da Guidi, sembra che Igli Tare avesse un’idea ben precisa per il centrocampo del Milan: portare in rossonero Granit Xhaka. Il giornalista della Gazzetta dello Sport sottolinea come il “vero nome di Tare” fosse Xhaka, ma questa pista sia stata “bloccata”. La ragione di tale blocco non è specificata in modo esplicito, ma si può ipotizzare che diverse resistenze interne abbiano frenato l’operazione. Guidi precisa che “a parte Tare nessuno spingeva per Xhaka”, evidenziando una mancanza di consenso generale attorno a questa figura. Un altro ostacolo significativo sarebbe stata la “trattativa per il cartellino col Bayer”, club con cui il calciomercato Milan avrebbe dovuto intavolare una complessa negoziazione per liberare il giocatore. Questo scenario mette in luce le prime dinamiche interne tra la nuova dirigenza e le altre componenti del club, dimostrando come le scelte di mercato non siano mai frutto di una singola volontà.

Allegri e la priorità Jashari: il desiderio del nuovo tecnico

Parallelamente all’idea di Tare, emerge con forza la volontà di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan. Guidi riporta che l’allenatore livornese ha posto una “unica priorità” per il centrocampo: il nome è quello di Jashari. Questo dettaglio è di fondamentale importanza, poiché delinea chiaramente le esigenze tattiche e le preferenze del tecnico in vista della prossima stagione. Il fatto che Allegri abbia indicato Jashari come la sua “unica priorità” suggerisce che il giocatore risponda perfettamente al profilo ricercato per il suo schema di gioco e la sua visione calcistica. La necessità di un centrocampista è evidente, e la scelta di Allegri potrebbe orientare in maniera decisa le prossime mosse del Milan sul mercato. Sarà interessante vedere come Tare, con la sua esperienza e la sua visione, riuscirà a conciliare le proprie idee con le richieste specifiche dell’allenatore, cercando di costruire una squadra competitiva e in linea con le aspettative del club e dei tifosi.

In definitiva, il mercato del Milan si apre con scenari complessi e sfide avvincenti. La figura di Igli Tare, con le sue idee, si scontra con le priorità tecniche di Massimiliano Allegri, il tutto sullo sfondo di un contesto in cui le decisioni strategiche dovranno essere ponderate e condivise per garantire il successo. Il futuro del centrocampo rossonero, in particolare, si preannuncia come uno dei temi più caldi e dibattuti delle prossime settimane. Riuscirà il Milan a trovare la quadra perfetta per rinforzare il reparto mediano e assecondare le richieste del suo nuovo tecnico? Le prossime settimane saranno decisive per scoprirlo.