Joao Felix, si fa strada il ritorno al Benfica? Muro del Chelsea, cosa succede nel futuro dell’ex Milan

Joao Felix, resta possibile il romantico ritorno del portoghese al Benfica: il Chelsea fa muro. Le ultime sull’ex Milan

João Félix, il talento portoghese che ha incantato il mondo con le maglie del Benfica prima di intraprendere un percorso altalenante nei maggiori club europei, sembra essere a un passo dal tornare a casa. Dopo esperienze travagliate con Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona e, più recentemente, il Milan, il giocatore è determinato a rilanciare la sua carriera proprio dove tutto è iniziato.

Il percorso di Félix è un esempio di come le aspettative e le pressioni possano influenzare la carriera di un giovane talento. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, l’attaccante portoghese ha fatto il suo ingresso nel calcio che conta nel 2019, quando l’Atletico Madrid lo ha acquistato per la cifra record di 125 milioni di euro. Un investimento enorme che, purtroppo, non ha dato i frutti sperati. La sua avventura con i Colchoneros non è mai decollata completamente, e lo stesso si può dire delle sue successive parentesi in prestito.

Dopo un periodo al Chelsea, dove non è riuscito a imporsi, e una breve esperienza al Barcellona, João Félix è approdato al Milan. È importante sottolineare che la sua esperienza in rossonero si è svolta da febbraio 2025 a giugno 2025. Durante questo periodo, dopo essere stato messo fuori rosa da Maresca, ha mostrato solo a tratti il suo potenziale. Nonostante un debutto promettente con un gol e una grande prestazione a San Siro contro la Roma, Félix ha realizzato solo 3 gol in 21 partite con la maglia del Milan, una cifra ben al di sotto delle aspettative per un giocatore del suo calibro.

Ora, secondo quanto riportato da CNN Portugal, il Benfica e João Félix avrebbero trovato un accordo verbale per il suo ritorno. Questa mossa rappresenta un chiaro desiderio del giocatore di ripartire da un ambiente a lui familiare, dove si sente valorizzato e può ritrovare la fiducia necessaria per esprimere il suo talento. Il club di Lisbona è per Félix una seconda casa, il luogo dove ha brillato prima di affrontare le sfide del calcio europeo di alto livello.

Tuttavia, la decisione finale spetta al Chelsea, il club che attualmente detiene i diritti del giocatore. I Blues avrebbero ricevuto un’offerta da 25 milioni di euro per acquisire il 65% dei diritti economici di João Félix. Questa cifra riflette una svalutazione significativa rispetto al prezzo pagato dall’Atletico Madrid, ma dimostra l’intenzione del Benfica di fare un investimento concreto per riportare a casa il suo figliol prodigo.

La determinazione di João Félix è evidente: avrebbe rifiutato anche le proposte di club importanti come il Flamengo e il Porto, scegliendo con forza di puntare tutto sul Benfica. Questa scelta sottolinea la sua volontà di ritornare alle sue radici e di rilanciarsi in un contesto che lo ha visto nascere e crescere come calciatore. Il destino del talento portoghese è quindi nelle mani del Chelsea, che dovrà decidere se accettare l’offerta e permettere a Félix di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in un ambiente che spera possa essere finalmente quello giusto per ritrovare la sua migliore forma. Sarà un’occasione d’oro per il giocatore di dimostrare di essere ancora il crack che tutti ammiravano anni fa.