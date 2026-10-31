Milan Inter, torna lo spettacolo a San Siro: attesa una grande coreografia sui tre anelli blu

Il derby di questa sera non promette emozioni soltanto sul terreno di gioco: dopo diversi anni, il pubblico rossonero potrà tornare ad ammirare una coreografia che coinvolgerà tutti e tre gli anelli blu dello stadio

L’attesa per Milan-Inter cresce con il passare delle ore. Questa sera, alle 20:45, lo stadio San Siro sarà teatro di una delle sfide più sentite e affascinanti del calcio italiano. Una partita che coinvolge non soltanto i sostenitori delle due squadre, ma anche milioni di appassionati pronti a vivere novanta minuti di grande intensità.

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Il derby, però, non regalerà emozioni esclusivamente sul rettangolo verde. Una parte importante dello spettacolo arriverà anche dagli spalti, dove si prepara qualcosa di particolarmente suggestivo. Come comunicato dal tifo organizzato rossonero, infatti, questa sera tornerà una delle componenti più spettacolari delle grandi stracittadine: la coreografia della Curva.

Dopo diversi anni, i tifosi del Milan potranno nuovamente assistere a uno spettacolo che coinvolgerà tutti e tre gli anelli blu di San Siro. Un colpo d’occhio che promette di rendere ancora più speciale l’atmosfera dello stadio e di accompagnare l’ingresso in campo delle due formazioni.

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Non sarà l’unica novità. Nel settore occupato dagli ultras rossoneri è previsto anche il ritorno di alcuni striscioni storici, che insieme alle bandiere contribuiranno a colorare la Curva e a creare un ambiente da grande occasione.

Insomma, il derby comincerà ben prima del fischio d’inizio. San Siro si prepara a vestirsi di rossonero, con i tifosi pronti a fare la propria parte in una serata nella quale lo spettacolo sugli spalti accompagnerà quello atteso sul campo.