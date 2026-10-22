Bournemouth Milan, notte da storia: i rossoneri cercano conferme in Inghilterra

Al Vitality Stadium va in scena una sfida dal sapore romantico: il Milan vuole dare continuità al successo di Salisburgo, ma le assenze pesanti complicano i piani di Amorim

A Bournemouth è già tutto pronto per una serata destinata a lasciare il segno. Il Vitality Stadium, il più piccolo impianto della Premier League, sarà completamente esaurito per una sfida dal fascino speciale contro il Milan, in una cornice che promette emozioni e grande partecipazione.

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I rossoneri arrivano sulla costa inglese con l’obiettivo di dare continuità al convincente 4-0 contro il Salisburgo e risalire la classifica di Europa League. La missione, però, si presenta tutt’altro che semplice, soprattutto a causa delle assenze di Samuel Chukwueze e Gonçalo Ramos, due pedine importanti per gli equilibri della squadra.

CISSE PROTAGONISTA NEL GIORNO DEL SUO VENTESIMO COMPLEANNO

L’assenza di Ramos costringe Ruben Amorim a rivedere i propri piani offensivi. I riflettori saranno puntati su Alphadjo Cisse, che proprio oggi compie vent’anni e arriva all’appuntamento dopo la tripletta realizzata la scorsa settimana a Salisburgo. Il giovane attaccante potrebbe agire da prima punta, un’ipotesi già contemplata dal tecnico portoghese nelle scorse settimane.

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Al suo fianco dovrebbe trovare spazio Omari Hutchinson, mentre Camarda è destinato, salvo sorprese, a partire dalla panchina. Il turnover prosegue, ma Amorim ha lanciato un messaggio chiaro: «Questa partita dirà molto sul nostro percorso».

BOURNEMOUTH, UN AVVERSARIO DA NON SOTTOVALUTARE

Gli inglesi si presentano a punteggio pieno in Europa League e reduci da un successo convincente in campionato. C’è poi un dettaglio suggestivo: dal 1970 il Bournemouth indossa il rossonero proprio in omaggio al Milan.

Per i rossoneri non sarà una semplice trasferta: serviranno personalità, attenzione e punti preziosi per inseguire un obiettivo ambizioso. L’Europa League può infatti rappresentare una strada concreta verso la Champions League.