Bournemouth Milan, la cabala sorride ad Amorim: numeri da urlo in Europa League per il tecnico rossonero

In vista della trasferta inglese di Europa League, le statistiche sorridono al tecnico del Milan: striscia super nei gironi e un tabù trasferta mai infranto

Dopo la doppia e preziosa vittoria conquistata prima in Europa League contro il Salisburgo e successivamente in campionato ai danni dell’Atalanta, il Milan targato Ruben Amorim si prepara a rituffarsi nel clima europeo. Nella serata di domani, infatti, la formazione rossonera sarà attesa dal fondamentale impegno in trasferta contro i britannici del Bournemouth, con l’obiettivo chiaro di dare continuità al trend positivo e consolidare la propria posizione nel torneo continentale.

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Per il tecnico portoghese si tratterà di un incrocio particolarmente stimante, accompagnato da una serie di numeri e precisi precedenti statistici che ne certificano l’ottimo feeling con la seconda competizione europea per club.

La striscia d’oro nei gironi e l’inedito incrocio tra rossoneri

L’impatto di Ruben Amorim in Europa League parla infatti attraverso una continuità di risultati impressionante: l’allenatore lusitano ha conquistato ben 6 vittorie nelle ultime 7 partite disputate dalle sue squadre durante la fase a gironi del torneo, collezionando un solo passaggio a vuoto. A rendere ancora più solido questo ruolino di marcia interviene poi il fattore campo: Amorim non ha mai perso in trasferta durante la fase a gironi di questa competizione, mettendo a referto uno score di 4 vittorie e 2 pareggi.

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La sfida del Vitality Stadium segnerà inoltre un momento storico per entrambe le società: si tratterà infatti del primo confronto ufficiale in assoluto tra il Bournemouth e il Milan. Per il club di via Aldo Rossi, la compagine delle Cherries rappresenta il 12° club inglese differente incrociato nella propria gloriosa storia all’interno delle maggiori competizioni europee.