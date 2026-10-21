Conferenza stampa Loftus-Cheek pre Bournemouth Milan: «Ho avuto diversi infortuni, ma adesso sto bene. Quest’anno abbiamo tanta fiducia nell’allenatore»

Loftus-Cheek, giocatore del Milan, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Bournemouth

Intervenuto alla consueta conferenza stampa della vigilia, Ruben Loftus-Cheek, giocatore del Milan, ha parlato così in vista del match di Europa League, valido per la terza giornata della League Phase, contro il Bournemouth. Ecco, di seguito, tutte le parole dell’allenatore portoghese.

SE SI SENTE UN LEADER DI QUESTA SQUADRA – «Ora ho tanta esperienza, grazie per aver detto la mia età (ride, ndr). Sento la responsabilità in campo, di portare la mia esperienza. Queste sono le partite quando devi portarla in campo, anche perché sarà una grande partita, con lo stadio molto passionale. Voglio aiutare la squadra il più possibile».

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COM’E’ CAMBIATO DAI TEMPI DEL CHELSEA – «Penso di essere migliorato come persona e come giocatore. Il campionato è diverso. L’esperienza in Italia mi sta piacendo, imparare la lingua, cultura differente. Quindi sono cresciuto molto come persona».

SUL RITORNO IN NAZIONALE INGLESE – «Non è il primo pensiero che ho in testa. Il Milan merita tutta la mia concentrazione. È un periodo dove avremo tantissime partite, siamo una grande squadra, abbiamo la pressione di vincere le partite. Se giocherò bene l’occasione di tornare in Nazionale arriverà.

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COME TI SENTI ORA? – «Lungo tutta la mai carriera ho avuto problemi, con infortuni. È stata la mia grande challenge di sentirmi bene di stagione in stagione. Penso che devo accettare il fatto di come il corpo stia, ma devo stare meglio a livello mentale. Sto giocando con fiducia nelle mie abilità. Oggi sto bene, sto bene quando sono in campo. Do il 100% per la squadra, per la mia squadra».

COS’E’ CAMBIATO RISPETTO ALLA SCORSA STAGIONE – «Penso che quest’anno abbiamo tanta fiducia, nell’allenatore, in noi, nel raggiugere qualcosa. Tutta la squadra è unita, e lo sento nello spogliatoio, a Milanello. Sento che tutti vogliamo raggiungere qualcosa e migliorare. Ci sono cose dove dobbiamo ovviamente migliorare».