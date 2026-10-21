Milan, emergenza attacco contro il Bournemouth: tocca ancora a Camarda e al “fattore” Cisse

Ruben Amorim deve fare i conti con le tante defezioni nel reparto avanzato: a guidare la manovra rossonera in Europa League saranno i due giovani talenti

In vista della delicata trasferta in programma domani sera alle ore 21.00 al Vitality Stadium contro il Bournemouth, valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, in casa Milan scatta l’allarme infortuni. L’allenatore Ruben Amorim si trova a dover gestire una situazione di emergenza piuttosto complicata, con una lista degli indisponibili che continua ad allungarsi.

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Oltre alle assenze già note di Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, lo staff medico rossonero ha dovuto fermare anche Gonçalo Ramos e Samuel Chukwueze. Per l’attaccante portoghese si tratta di un sovraccarico al polpaccio, mentre per l’esterno nigeriano la preoccupazione riguarda un problema all’anca. Scelte obbligate, dunque, per il reparto offensivo: dal primo minuto sarà confermato al centro dell’attacco Francesco Camarda, già titolare nella recente sfida europea contro il Salisburgo.

L’incredibile impatto di Alphadjo Cisse: numeri da top player assoluto

La vera risorsa per il tecnico portoghese sarà Alphadjo Cisse, pronto a partire nuovamente titolare. Il trequartista italiano sta vivendo un avvio di stagione straordinario, caratterizzato da numeri realizzativi impressionanti se si considera il suo minutaggio e il suo inserimento negli schemi rossoneri.

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Con la maglia del Milan, Cisse vanta infatti una media gol da top player assoluto: 5 reti messe a segno in sole 7 presenze ufficiali. Un rendimento da predestinato confermato anche nel suo unico gettone di presenza collezionato finora in Europa League, durante il quale ha firmato un’incredibile tripletta. La sfida in terra inglese contro il Bournemouth rappresenta la vetrina ideale per dare continuità a questo momento d’oro e trascinare il Milan verso tre punti fondamentali.