Milan in apprensione per Gonçalo Ramos: domani gli esami per capire i tempi di recupero. A rischio c’è anche il derby

Milan in apprensione per Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese si è fermato durante la rifinitura per un sovraccarico al polpaccio
Brutte notizie per Rúben Amorim alla vigilia della trasferta di Europa League contro il Bournemouth. Durante la rifinitura di oggi a Milanello, Gonçalo Ramos è stato costretto a fermarsi a causa di un sovraccarico al polpaccio.
Bournemouth Milan puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento
L’attaccante portoghese non sarà quindi a disposizione per la sfida di domani sera in Inghilterra. Il Milan attenderà però gli esami strumentali prima di stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale
Ramos, domani la risonanza magnetica
Come riferito da Gazzetta.it, Ramos si sottoporrà domani a una risonanza magnetica per verificare l’entità del problema. L’obiettivo del Milan è capire innanzitutto se siano presenti o meno lesioni muscolari.
In caso di semplice affaticamento, il centravanti potrebbe recuperare in tempo per la trasferta di domenica contro l’Udinese. Uno scenario completamente diverso si presenterebbe invece qualora gli accertamenti evidenziassero una lesione a carico del soleo.
Udinese Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento
Il quotidiano sottolinea infatti la delicatezza di questo muscolo e il conseguente rischio di uno stop di alcune settimane, mettendo così in dubbio anche la presenza di Ramos nel derby del 31 ottobre.
Milan, Camarda pronto per Bournemouth
L’assenza di Ramos apre inevitabilmente una nuova possibilità per Francesco Camarda. Il classe 2008 dovrebbe partire al centro dell’attacco contro il Bournemouth, dopo essere già stato titolare nella precedente gara di Europa League contro il Salisburgo.
Per la sfida di Udine tutto dipenderà invece dall’esito degli esami. In caso di forfait del portoghese, Amorim potrebbe confermare Camarda oppure valutare l’alternativa di Christian Pulisic come falso nove, soluzione che il tecnico ha già preso in considerazione in passato.
Prima di qualsiasi valutazione, però, il Milan dovrà attendere l’esito della risonanza: è quello l’esame che stabilirà la reale entità dell’infortunio di Ramos.