Infortunio Chukwueze, non filtra ottimismo da Milanello: potrebbe esserci un lungo stop

Infortunio Chukwueze – Il Milan rischia di perdere l’esterno nigeriano per un po’ di tempo! Si attendono novità dopo la visita specialistica

L’ambiente rossonero resta col fiato sospeso. Samuel Chukwueze ha accusato un doloroso problema all’anca sinistra, manifestatosi all’indomani della sfida di campionato disputata contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le prime sensazioni raccolte a Milanello non inducono all’ottimismo: non sembra trattarsi di un infortunio banale e i tempi di recupero rischiano di non essere brevi.

Nel corso del pomeriggio l’esterno offensivo nigeriano si sottoporrà a una visita specialistica per approfondire l’entità del danno e stabilire l’esatto percorso terapeutico. L’esito del consulto medico è atteso con viva trepidazione da Ruben Amorim e da tutto lo staff tecnico, consapevoli dell’importanza dell’attaccante nelle rotazioni e nello scacchiere tattico del Milan.

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Un’eventuale assenza prolungata di Chukwueze rappresenterebbe una tegola pesante per il Diavolo, chiamato ad affrontare un calendario fitto di impegni cruciali tra campionato e coppe europee. In attesa del bollettino ufficiale del club, Amorim valuta già le possibili alternative per non farsi trovare impreparato. La speranza dei tifosi e della società è che la visita pomeridiana possa ridimensionare i timori iniziali, ma l’allerta resta altissima: il Milan attende novità decisive nelle prossime ore.