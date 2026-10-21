Bournemouth Milan, la squadra di Amorim cerca la terza vittoria di fila: mai successo nel 2026

Bournemouth Milan si gioca domani sera alle ore 21:00 in Europa League: Amorim va alla ricerca della terza vittoria consecutiva

Domani sera il Milan scende in campo in Europa League contro il Bournemouth per una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. Per la squadra guidata da Ruben Amorim non si tratta soltanto di dare continuità al cammino europeo, ma di infrangere un tabù che dura ormai da troppi mesi.

I rossoneri arrivano all’appuntamento galvanizzati dai recenti successi contro Salisburgo e Atalanta. Due prestazioni convincenti che hanno ridato morale e compattezza all’ambiente, ma ora serve il salto di qualità definitivo: centrare la terza vittoria consecutiva. Una striscia positiva che nel corso dell’intero anno solare 2026 il Milan non è ancora mai riuscito a inanellare, a testimonianza di una continuità di risultati mancata troppo spesso nei momenti chiave della stagione.

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Affrontare una compagine ostica e dinamica come il Bournemouth non sarà un compito semplice, ma Amorim sembra aver trovato il giusto equilibrio tattico per valorizzare la rosa. Vincere domani sera permetterebbe al Diavolo di consolidare la propria posizione nel girone e di scacciare definitivamente i fantasmi dell’incostanza, lanciando un segnale chiaro sia in patria che in Europa.