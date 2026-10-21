Rose a Sky Sport prima di Bournemouth Milan: «Affrontare il Milan è un sogno. Paura di rispettarli troppo? No, siamo qui per vincere»

Marco Rose ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan. Queste le parole del tecnico degli inglesi

Il Milan si prepara alla sfida di Europa League contro il Bournemouth e alla vigilia dell’appuntamento europeo ha parlato Marco Rose, allenatore della formazione inglese. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ha presentato la partita sottolineando il prestigio dell’avversario, ma anche la determinazione della sua squadra.

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Rose ha poi parlato della forza della Premier League, delle ambizioni del Bournemouth e del rischio che i suoi giocatori possano affrontare il Milan con troppo rispetto. Infine, l’allenatore ha indicato alcuni dei rossoneri che apprezza maggiormente, citando in particolare Adrien Rabiot, Luka Modric e Strahinja Pavlovic.

L’EMOZIONE DI AFFRONTARE IL MILAN – «È un sogno, il Milan è un club grandissimo. Cercheremo di dare il meglio, soprattutto per i tifosi».

LA FORZA DELLA PREMIER LEAGUE E LE AMBIZIONI DEL BOURNEMOUTH – «La Premier è speciale, è la migliore al mondo. C’è una qualità immensa, deve combattere in ogni match anche solo per un punto. I club più piccoli come il Bournemouth sono messi davvero a dura prova. Ma siamo fiduciosi: abbiamo due vittorie finora in Europa e stiamo migliorando in campionato: vogliamo vincere anche domani sera».

NESSUNA PAURA DI RISPETTARE TROPPO IL MILAN – «No, assolutamente no. Conosco i miei ragazzi, sono qui per vincere. Giochiamo in casa tra l’altro. Rispettiamo la storia del Milan ma ci sentiamo in una buona situazione e vogliamo vincere».

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I ROSSONERI CHE PIACCIONO A ROSE – «Hanno giocatori incredibili, Rabiot su tutti. Mi piace tantissimo anche Modric. C’è Pavlovic… Hanno tanti giocatori bravi ma conosco bene i miei giocatori e ho fiducia in loro».

Le parole di Marco Rose, rilasciate a Sky Sport, confermano il grande rispetto del Bournemouth nei confronti del Milan, ma anche la volontà degli inglesi di giocarsi la partita senza timori. Per i padroni di casa sarà una sfida prestigiosa, ma l’obiettivo dichiarato resta quello di conquistare la vittoria.