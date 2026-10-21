 Arbitro Udinese Milan: scelto il fischietto del match
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Arbitro Udinese Milan: scelto il fischietto del match

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Published 5 ore fa il 21 Ottobre 2026
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ARBITRO

Arbitro Udinese Milan – Il fischietto del match in programma domenica e tutte le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di campionato

Domenica sera il Milan scenderà in campo contro l’Udinese alle ore 20:45. A dirigere il match sarà Marcenaro!

Questa la squadra completa:

  • MARCENARO
  • COLAROSSI – COSTANZO
  • IV:     AYROLDI
  • VAR:    PEZZUTO
  • AVAR:      AURELIANO

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TORINO – MONZA    Venerdì 23/10 h. 20.45

  • ZANOTTI
  • LO CICERO – LAGHEZZA
  • IV:      MASSA
  • VAR:     MASSIMI
  • AVAR:      CAMPLONE

CAGLIARI – BOLOGNA    Sabato 24/10 h. 15.00

  • BONACINA
  • CECCONI – VECCHI
  • IV:      LA PENNA
  • VAR:     VOLPI
  • AVAR:      DI PAOLO

COMO – SASSUOLO    Sabato 24/10 h. 15.00

  • DI MARCO
  • MORO – CORTESE
  • IV:       COLLU
  • VAR:      PICCININI
  • AVAR:       FABBRI

NAPOLI – ROMA    Sabato 24/10 h. 18.00

  • COLOMBO
  • BINDONI – ROSSI M.
  • IV:     SACCHI J.L.
  • VAR:      AURELIANO
  • AVAR:     MERAVIGLIA

LAZIO – PARMA     Sabato 24/10 h. 20.45

  • ARENA
  • CECCON – CEOLIN
  • IV:      DOVERI
  • VAR:     SANTORO
  • AVAR:    MAZZOLENI

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INTER – FIORENTINA    h. 12.30

  • MARIANI
  • ALASSIO – ROSSI C.
  • IV:     ZUFFERLI
  • VAR:     FABBRI
  • AVAR:      SANTORO

ATALANTA – FROSINONE    h. 15.00

  • MARINELLI
  • BACCINI – ROSSI L.
  • IV:     PAIRETTO
  • VAR:     DIONISI
  • AVAR:     GARIGLIO

GENOA – VENEZIA    h. 15.00

  • SOZZA
  • PASSERI – TRINCHIERI
  • IV:     MARCHETTI
  • VAR:     DI PAOLO
  • AVAR:       PRONTERA

LECCE – JUVENTUS    h. 18.00

  • MARCENARO
  • COLAROSSI – COSTANZO
  • IV:     AYROLDI
  • VAR:    PEZZUTO
  • AVAR:      AURELIANO

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