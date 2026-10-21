Nkunku: «Fosse per me resterei a lungo. Ma i due club devono trovare un accordo»

Nkunku non ha alcun dubbio, vorrebbe restare al Lipsia anche in futuro, però non dipende solamente dal calciatore

Christopher Nkunku ha rilasciato un’intervista alla Bild nella quale ha parlato del suo futuro, chiarendo che ha voglia di restare al Lipsia anche in futuro. Queste le sue parole:

RESTARE A LIPSIA «A Lipsia sono molto felice, conosco la città e il club, sono a mio agio con tutto e tutti. E’ un posto speciale per me. Qui ho vissuto momenti molto significativi della mia carriera e della mia vita. Ho passato quattro anni splendidi, i tifosi mi vogliono bene e l’atmosfera è familiare. Tutto questo significa molto per me. Futuro? Siamo solo all’inizio della stagione, fosse per me resterei a lungo. Ma in una situazione del genere i due club devono trovare un accordo, non dipende solo da me».

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LA NAZIONALE «Zidane è una leggenda, è il più grande calciatore che la Francia abbia mai avuto. Tutti lo adorano. Quando ero piccolo, era uno dei miei modelli di riferimento, ricordo benissimo il Mondiale 2006. Voglio tornare in nazionale, non ci sono dubbi».