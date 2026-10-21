Chukwueze si ferma, problema all’anca sinistra per il nigeriano: oggi una visita specialistica

Chukwueze si è fermato per un problema all’anca sinistra! Oggi pomeriggio il nigeriano farà una visita specialistica

Pessime notizie in casa Milan alla vigilia dell’impegno europeo. Samuel Chukwueze si ferma ai box a causa di un problema all’anca sinistra, un contrattempo fisico che costringe il tecnico Rúben Amorim a fare a meno dell’esterno nigeriano per la trasferta contro il Bournemouth in Europa League.

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L’infortunio rappresenta una tegola non da poco per lo scacchiere rossonero, considerando l’intenso calendario che attende la squadra tra campionato e coppe. Chukwueze sarà sottoposto nel pomeriggio a una visita specialistica di controllo per valutare nel dettaglio l’entità del problema articolare. Soltanto dopo gli esami strumentali e il consulto con i medici si avranno tempi di recupero certi e Amorim capirà per quante settimane dovrà rinunciare all’ex Villarreal.

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L’assenza del nigeriano apre ora nuovi scenari per la formazione titolare. Con il classe 1999 fuori dai giochi per la sfida continentale, si spalancano le porte per una maglia dal primo minuto sulla corsia di destra, dove Omari Hutchinson appare al momento il candidato principale per rilevare il compagno. Una tegola che complica i piani di turnover del mister portoghese, chiamato ancora una volta a ridisegnare la propria catena laterale.