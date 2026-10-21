Goncalo Ramos si ferma! Infortunio anche per l’attaccante portoghese: salta il Bournemouth

Goncalo Ramos salta il Bournemouth: domani farà gli esami, da capire se è solo un affaticamento o qualcosa di più pesante

In casa Milan prosegue la triste collezione di infortuni. Solo poche ore fa è arrivata la notizia dello stop di Samuel Chukwueze per un problema all’anca sinistra, per il quale si teme uno stop non breve. Ora c’è anche la notizia dello stop di Goncalo Ramos!

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L’attaccante portoghese si ferma e salta il Bournemouth per un problema al polpaccio. Dunque in Europa League potrebbe toccare una volta dal primo minuto a Francesco Camarda a meno che Alphadjo Cisse non venga adattato da Ruben Amorim come falso 9.

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L’attaccante del Milan ha lasciato l’allenamento e domani farà gli esami, da capire se è solo un affaticamento o qualcosa di più pesante. C’è grande apprensione nell’ambiente rossonero considerando che l’unica vera alternativa di ruolo a Ramos è proprio l’attaccante classe 2008 che al momento non è ancora apparso pronto.